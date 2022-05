Milan, Ibrahimovic ha lavorato a parte: quando torna in gruppo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno. Ibrahimovic a parte: ecco quando torna Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno. Come riportato da Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Milanello, hanno lavorato a parte i soliti nomi compreso Ibrahimovic. Lo svedese si unirà domani al resto del gruppo per la seduta tattica in vista dell’Atalanta L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilsi è ritrovato questa mattina aello per l’allenamento odierno.: eccoIlsi è ritrovato questa mattina aello per l’allenamento odierno. Come riportato da Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport aello, hannoi soliti nomi compreso. Lo svedese si unirà domani al resto delper la seduta tattica in vista dell’Atalanta L'articolo proviene da Calcio News 24.

