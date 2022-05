Maneskin | rischio plagio | il nuovo singolo simile a un pezzo dei Nirvana

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ihanno pubblicato da poche ore il loroSupermodel. Ma l’attesa canzone della band italiana ha già iniziato a dividere. Sui social non sono affatto pochi i commenti che parlano di una notevole somiglianza, se non addirittura, della canzone deicon un celebre brano dei. IldeiSi intitola Supermodel ildei. Il brano, ispirato alla storia di una modella tossica ed egocentrica, è stato prodotto dal celebre produttore Max Martin. Dopo la vittoria dello scorso anno all’Eurovision Song Contest, che è valsa l’ascesa a livello mondiale per la band romana, i...

Per il frontman del gruppo musicale un infortunio che potrebbe mettere al'esibizione prevista nella finale dell'Eurovision 2022 di domani. Damiano deiin stampelle: cosa è successo ...Nelle lyrics del brano, il cantante Damiano avverte che amarla è un: " Sì, è un mostro, i miei complimenti. Se vuoi amarla, affronta quello. Non ti amerà mai. Il suo fidanzato è il rock'n'... Måneskin, fuori ora “Supermodel”: ecco di cosa parla il loro nuovo singolo "Sull'Ucraina non si possano avere incertezze, non esistono zone grigie. E' una guerra ingiustificata e ingiustificabile. Non c'è spazio per la discussione: è sbagliato sotto tutti i punti di vista. P ...Il frontman dei Maneskin Damiano David si è concesso un momento di relax con qualche fan ma ha stupito che fosse in stampelle.