Ma vaff Del Debbio sbotta contro la giornalista russa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 maggio 2022) Volano gli insulti tra Paolo Dele laYulia Vityazeva. Durante la puntata di "Dritto e rovescio" andata in onda giovedì 12 maggio, lain collegamento ha criticato la presenza in studio di tanti ospiti che esponevano bandierine ucraine. "I vostri ospiti che stanno lì nel vostro studio con queste bandierine ucraine...». Meraviglioso il DelDubbione, colanculo finale... Beeeeeeehhhhhh#DrittoeRovescio pic.twitter.com/1dkDc4HqCu — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) May 12, 2022 Dopo le parole della Vityazeva, Delnon ci ha pensato su due volte e ha replicato: "Signora in questo studio ci sta chi voglio io se voglio io. Se lei ci vuole stare ci sta. Sennò se ne va a casa. Ci vediamo dopo la pubblicità". Poi il ...