Hellas-Toro, Juric è senza Bremer e Singo: spazio a Zima e Aina (Di venerdì 13 maggio 2022) Verso Hellas-Torino, il tecnico non avrà i due big: prove di futuro con Zima e Aina. In attacco ancora Belotti, sfide in mediana Quella di sabato scorso contro il Napoli è stata l'ultima partita di Bremer con la maglia del Toro. «Non ci sarà in queste ultime due partite, è giusto che si curi – ha spiegato Ivan Juric prima di partire per Verona – perché è da diverse settimane che si allenava e giocava con il dolore alla caviglia: lui, come tutti gli altri ragazzi, vanno ringraziati per come hanno stretto i denti». E proprio sul brasiliano circolano nuove indiscrezioni: dalla Francia, infatti, parlano di un forte inserimento del Paris Saint Germain nella corsa al centrale. Il club parigini ha visionato il classe 1997, che piace tanto anche a Inter, Milan e altre big europee.

