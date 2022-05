Francesco Acquaroli legge Fuori dall’algoritmo (Di venerdì 13 maggio 2022) Sabato 14 maggio alle ore 18.00 presso la libreria ELI di Roma a viale Somalia, ci sarà la presentazione dell’ultimo romanzo dello scrittore Paolo Zagari: Fuori dall’algoritmo. A dare vita ad alcune pagine del libro, una commedia brillante e amara ricca di colpi di scena, saranno la coppia di attori Barbara Esposito, attrice teatrale che ha lavorato con registi come Peter Stein e Giorgio Strehler, e nel 2021 ha fatto parte del cast de “Il giorno e la notte” di Daniele Vicari, e Francesco Acquaroli, il celebre “Samurai” della serie tv “Suburra”, recente protagonista della fortunata serie Sky di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”. A presentare e conversare con l’autore sarà invece lo scrittore e sceneggiatore Pierpaolo Palladino. Seguirà firmacopie. Di cosa parla il libro Fuori ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 13 maggio 2022) Sabato 14 maggio alle ore 18.00 presso la libreria ELI di Roma a viale Somalia, ci sarà la presentazione dell’ultimo romanzo dello scrittore Paolo Zagari:. A dare vita ad alcune pagine del libro, una commedia brillante e amara ricca di colpi di scena, saranno la coppia di attori Barbara Esposito, attrice teatrale che ha lavorato con registi come Peter Stein e Giorgio Strehler, e nel 2021 ha fatto parte del cast de “Il giorno e la notte” di Daniele Vicari, e, il celebre “Samurai” della serie tv “Suburra”, recente protagonista della fortunata serie Sky di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”. A presentare e conversare con l’autore sarà invece lo scrittore e sceneggiatore Pierpaolo Palladino. Seguirà firmacopie. Di cosa parla il libro...

