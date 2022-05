Florence + The Machine e Gemitaiz: il suono della pandemia (Di venerdì 13 maggio 2022) Florence + The Machine e la necessità di muoversi. Gemitaiz e una nuova consapevolezza. Solitudini e voglia di libertà in Dance Floor ed Eclissi, i due dischi della settimana Leggi su vanityfair (Di venerdì 13 maggio 2022)+ Thee la necessità di muoversi.e una nuova consapevolezza. Solitudini e voglia di libertà in Dance Floor ed Eclissi, i due dischisettimana

Advertising

Ouly05404755 : RT @vlady_elena: The Cathedral of Santa Maria del Fiore, Florence ????. ©?Massimiliano Lazzi. - KLovesNature : RT @vlady_elena: The Cathedral of Santa Maria del Fiore, Florence ????. ©?Massimiliano Lazzi. - zulal0638 : RT @vlady_elena: The Cathedral of Santa Maria del Fiore, Florence ????. ©?Massimiliano Lazzi. - _MONIGORA_ : RT @vlady_elena: The Cathedral of Santa Maria del Fiore, Florence ????. ©?Massimiliano Lazzi. - AllahsWind : RT @vlady_elena: The Cathedral of Santa Maria del Fiore, Florence ????. ©?Massimiliano Lazzi. -