Empoli-Salernitana, Nicola: “Col Cagliari? Nessun rammarico. Curato ogni particolare” (Di venerdì 13 maggio 2022) Archiviato il pareggio beffa allo scadere contro il Cagliari, la Salernitana di Nicola andrà al Castellani di Empoli per salvarsi in Serie A Leggi su mediagol (Di venerdì 13 maggio 2022) Archiviato il pareggio beffa allo scadere contro il, ladiandrà al Castellani diper salvarsi in Serie A

Advertising

OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Empoli - Salernitana?? #EmpoliSalernitana #macteanimo #forzagranata - WiAnselmo : RT @Mediagol: Empoli-Salernitana, Nicola: “Col Cagliari? Nessun rammarico. Curato ogni particolare” - Mediagol : Empoli-Salernitana, Nicola: “Col Cagliari? Nessun rammarico. Curato ogni particolare” - TuttoSalerno : Empoli-Salernitana, ritorno al Castellani per tre ex azzurri oggi alla corte di Nicola - infoitsport : Empoli, Andreazzoli spegne l’entusiasmo della Salernitana: “Vogliamo vincere” -