Come i trojan sottoscrivono abbonamenti a pagamento per gli utenti Android (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi vi spieghiamo Come gli utenti Android cadono vittime dei trojan Jocker, MobOk, Vesub e GriftHorse. L'obiettivo di questo tipo di trojan è quello di "iscrivere" le loro vittime a servizi premium e abbonamenti a pagamento. Ciò costituisce un metodo tradizionale per sottrarre agli utenti Android il denaro da loro duramente guadagnato. Si infiltrano in uno smartphone sotto le sembianze di app utili e si iscrivono di nascosto a servizi a pagamento. Il più delle volte, l'abbonamento al servizio è reale, solo che l'utente molto probabilmente non ha bisogno di tale servizio. I creatori di tali trojan guadagnano soldi tramite le commissioni; cioè, ricevono una determinata percentuale in base a quello che ...

