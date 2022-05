Andromache | l’artista di Cipro | sul palco dell’Eurovision con un look da venere

Leggi su diredonna

(Di venerdì 13 maggio 2022) Suldella seconda semifinaleSong Contest 2022, c’era anchecon la cantante portabandieraè stata la nona ad esibirsi il 12 maggio al PalaOlimpico di Torino e, sebbene non abbia passato il turno e non la rivedremo nella finale di sabato, ildi questa serata non è passato certo inosservato. Vi raccomandiamo... Eurovision, Cornelia Jakobs e la semplicità: sulcon unchic-sporty Andromach? D?m?tropoulou, in arte, non è originaria del Paese per il quale gareggia, proprio come Achille Lauro: è nata in Germania e poi si è trasferita in Grecia. Qui ha partecipato al talent show The Voice, primo ...