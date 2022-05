A Rimini arrivano i neofascisti con gli striscioni contro Non Una Di Meno: “Femministe moleste, giù le mani dagli Alpini” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il blitz del “Movimento nazionale - Rete dei patrioti” è avvenuto ieri sera nei pressi del ponte Tiberio Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 13 maggio 2022) Il blitz del “Movimento nazionale - Rete dei patrioti” è avvenuto ieri sera nei pressi del ponte Tiberio

