Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2022 ore 10:30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Viabilità DEL 12 MAGGIO 2022 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE Roma PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 488+000, AL MOMENTO CI SONO 3 KM DI CODA CON TENDENZA ALL'AUMENTO TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE Roma; SI TRATAT DI UN'AUTO RIBALTATA. IL TARFFICO SCORRE SOLO SULLA SECONDA CORSIA. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASSIA E CASSIA VEIENTANA; PROSEGUENDO, PER TRAFFICO, CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA, POI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. ANCORA DISAGI PER L'INCIDENTE AVVENUTO IN TANGENZIALE EST ALL'ALTEZZA DELLA NOMENTANA, IN DIREZIONE DELLO STADIO ...

