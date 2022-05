Un rave in Piazza Affari Né wc | né vigili | è il caos

Advertising

GravinoNadia : @gispedicato @Agricolturabio1 @DarioBallini Infatti. 300000 persone tutti alpini? Maddai! Vendevano i cappelli ovun… - Serafyna73 : @lauraboldrini Lei dove era quando a Capodanno sono state violentate e molestate diverse ragazze in piazza a Milano… - CagnolatiMarco : PIAZZA ASPROMONTE - MALAMOVIDA E SPARI URGE INTERVENTO URGENTE Info: -

MilanoPost

...quando si muovono certi numeri e quando si decide di trasformare un'intera città in un grande...a rischio di morte certa quando a farlo erano quelle centinaia di persone che portavano inil ......che preoccupa ancora di più è che sta girando una sorta di locandina di una nuova festa\che si prospetta per venerdì 13 Maggio dalle ore 20:00 in poi che qui allego Dopo il Parco Lambro e... Ennesimo Rave Party abusivo – Milano – Q.re Rubattino – Parco della Lambretta il 13/05/2022 Venerdì 13 Maggio 2022, alle ore 18, presso la sede di Wylab, a Chiavari, è in programma la presentazione del libro di Cristina Rava ...Venerdì 13 Maggio 2022, alle ore 18, presso la sede di Wylab, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari, è in programma la presentazione del libro ‘Il tessitore’, pubblicato da Rizzoli Editore. L’autrice, ...