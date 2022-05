(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma. Il bottino non è stato di certo di quelli storici: 100 euro contanti, un pc, lecon i. Ma oltre a ciò, certamente la valenza simbolica e i danni inferti alla. Si tratta dell’ennesimo furto avvenuto al circolo del Pd Italia Lanciani in via Catanzaro, a. In queste ore, proprio la Digos e gli agenti di polizia di Porta Pia hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Furto allaPD diIl segretario del circolo Vittorio Infante, con parole riportateda Repubblica, ha spiegato quello che ha trovato al suo arrivo nelladopo il furto e le devastazioni: “I ladri ...

Il Corriere della Città

Svaligiata e distrutta la sede PD di Piazza Bologna: rubate anche tessere e dati sensibili degli iscritti Roma. Il bottino non è stato di certo di quelli storici: 100 euro contanti, un pc, le tessere con i dati sensibili degli iscritti. Ma oltre a ciò, certamente la valenza simbolica e i danni inferti ...