Rocchi: «Vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola ma non è semplice» (Di giovedì 12 maggio 2022) A margine della presentazione di un libro su Concetto Lo Bello, ha preso parola il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che è intervenuto su alcuni dei temi che riguardano da vicino gli arbitri. Le riporta il noto portale Tuttomercatoweb. «Tutti cerchiamo e Vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola, ma non è semplice. Siamo di fronte a un cambio generazionale molto importante. VAR o non VAR, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione» In relazione al Var, Rocchi ha poi dichiarato che «è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) A margine della presentazione di un libro su Concetto Lo Bello, ha preso parola il designatore arbitrale Gianluca, che è intervenuto su alcuni dei temi che riguardano da vicino gli. Le riporta il noto portale Tuttomercatoweb. «Tutti cerchiamo econ la A, ma non è. Siamo di fronte a un cambio generazionale molto importante. VAR o non VAR, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione» In relazione al Var,ha poi dichiarato che «è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore». L'articolo ilNapolista.

