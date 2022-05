Prosopagnosia | guardare i volti delle persone e non riconoscerle | ecco cos’è la malattia di cui soffrono Brad Pitt ed Enrica Bonaccorti

(Di giovedì 12 maggio 2022) Deve fare uno stranissimo effettoche ci circondano e non. Può essere destabilizzante, snervante e per certi versi spaventoso se si fa fatica a riconoscere addirittura il proprio viso riflesso in uno specchio. Ma ad alcunesuccede e non possono fare altro che convivere con questa disabilità. La condizione si chiama, un disturbo balzato all’attenzione dei media italiani, dopo cheha rivelato di soffrirne. “A un evento Fininvest – racconta – chiacchieravo con un signore. Chiedo: di cosa ti occupi adesso? Lui mi fa pat pat sulla spalla: faccio sempre il presidente della Fininvest. Era Fedele Confalonieri”. Lanon lo aveva ...

Advertising

FQMagazineit : Prosopagnosia, guardare i volti delle persone e non riconoscerle: ecco cos’è la malattia di cui soffrono Brad Pitt… -

L'avevo sempre saputo, ma, dopo, è stato comeun vetro che va in frantumi' . Enrica ... 'NON HO RICONOSCIUTO FEDELE CONFALONIERI, SOFFRO DI' Nel prosieguo del suo intervento sul '...L'avevo sempre saputo, ma, dopo, è stato comeun vetro che va in frantumi. Mia madre ha ... anche perché non riconosco le persone: condivido con Brad Pitt la. A un evento ...Enrica Bonaccorti soffre di un disturbo in comune con Brad Pitt. La conduttrice, come anche l’attore hollywoodiano, sono affetti da prosopagnosia. E’ una patologia che impedisce ai soggetti affetti di ...Enrica Bonaccorti ha detto di soffrire di prosopagnosia proprio come Brad Pitt, un disturbo che la porta a non riconoscere i volti delle persone ...