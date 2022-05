Manipolava la compagna con la tecnica del gaslighting | la donna credeva di essere pazza

Advertising

Giorno_Monza : Villasanta, manipolava la compagna con tecniche di gaslighting. Incastrato dai video -

Cosa faceva a me quando stavamo insieme Sì - ha continuato -anche me, però me ne sono ... La soubrette venezuelana edi Alex Belli ha poi aggiunto: 'Eppure quando ero libera ho ...... Hefner viene descritto come un uomo "brutale chee drogava le donne costringendole a ... Secondo quanto dichiarato dall'exSondra Theodore, Hefner chiedeva sesso di gruppo cinque ...Divieto di avvicinamento per un 48enne responsabile di condotte violente e vessatorie: inventava furti e faceva sparire cose accusando lei per renderla insicura e dipendente ...