LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: continua a scendere il vantaggio di Diego Rosa (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022 17.09 L'avventura del 33enne nato ad Alba sta dunque per concludersi. 17.06 Ora il gruppo continua a mangiare secondi a Diego Rosa, il suo margine scende sotto il minuto. 17.03 Diego Rosa (Eolo-Kometa) continua nella sua azione, ma al momento ha solo 1'20 di vantaggio a meno di 40 chilometri dal traguardo. 17.00 Tagliani guadagna così qualche altro punticino valido per la classifica a punti. 16.57 Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) arriva secondo sul traguardo volante di Cetrara, avanti a Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe). 16.55 Ancora 1'30" per l'uomo dell'Eolo-Kometa al traguardo

