Istat | Blangiardo | ‘Nel 2050 Italia con 5 mln abitanti in meno e più vecchia’

(Adnkronos) – "Qualora non venisse arrestato il crollo delle nascite, l'Italia conterà nel 2050 cinque milioni di abitanti in meno, di cui 2 milioni sono giovani, rispetto agli attuali 59 milioni scarsi. Non solo perderemo 2 milioni di giovani ma tra meno di 30 anni avremo un'Italia in cui la componente anziana sarà cresciuta ulteriormente. Le persone con almeno 90 anni saranno 1.700.000, il doppio degli attuali 800mila. Non solo, i 20mila ultracentenari che ci sono oggi saranno 80mila". Così all'Adnkronos Giancarlo Blangiardo, Presidente dell'Istat, a margine degli Stati Generali della Natalità in corso all'Auditorium Conciliazione di Roma, giunti alla seconda edizione.

