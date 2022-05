"Faccio una strage: preparati, idiota". Orrore contro Eleonora Daniele: chi è la bestia (Di giovedì 12 maggio 2022) Una foto di famiglia, in particolare con la figlia, aveva fatto infuriare gli odiatori da tastiera. A postarla la conduttrice tv Eleonora Daniele, volto del programma "Storie italiane" su Rai 1, sul suo profilo Instagram. E subito erano volate le minacce: «Facciamo una strage, preparati idiota», «Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente», sono alcune delle frasi che tra il 2019 e il 2020 sono comparse tra i commenti ai post pubblicati sul suo profilo Instagram. Dopo lunghe indagini, si è risaliti all'hater che aveva preso di mira la professionista veneta, accanendosi in particolare contro le foto in cui la conduttrice era con la famiglia e con la figlia, grazie anche alla tempestiva denuncia della Daniele alla polizia postale. L'autore sarebbe un 45enne ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Una foto di famiglia, in particolare con la figlia, aveva fatto infuriare gli odiatori da tastiera. A postarla la conduttrice tv, volto del programma "Storie italiane" su Rai 1, sul suo profilo Instagram. E subito erano volate le minacce: «Facciamo una», «Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente», sono alcune delle frasi che tra il 2019 e il 2020 sono comparse tra i commenti ai post pubblicati sul suo profilo Instagram. Dopo lunghe indagini, si è risaliti all'hater che aveva preso di mira la professionista veneta, accanendosi in particolarele foto in cui la conduttrice era con la famiglia e con la figlia, grazie anche alla tempestiva denuncia dellaalla polizia postale. L'autore sarebbe un 45enne ...

Advertising

CottarelliCPI : Oggi sono a Vicenza per una presentazione che inizia fra poco. Faccio due passi. Dietro a me camminano due ragazze… - CarloCalenda : Come noto io ho una mamma che sembra una sorella etc etc. Però gli auguri glieli faccio lo stesso. Anche perché ogg… - _Nico_Piro_ : Faccio una premessa, la guerra è il male assoluto, qualunque siano le ragioni che l'hanno fatta cominciare (e su qu… - mr_pac : RT @mr_pac: @meccanismo @LeDevoteDiMaria @age_of_VIRGO @scafato @Chrisrokk771 @avvLibutti @demagistris @GiuseppeConteIT @MaresaBellucci @Mo… - kittaroo : @Marmoset_Jones Ci sta! Ma io mi faccio gli esami con regolarità e le vitamine sono perfette. Più che altro: come p… -