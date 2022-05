Covid, in Campania indice contagio al 17,5%: 9 i decessi (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 4733 i positivi del giorno al Covid in Campania su 27011 test effettuati per un indice di contagio pari al 17,52%, in salita di un punto percentuale rispetto a ieri. Cinque i deceduti nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti ulteriori 4 decessi precedenti ma registrati solo nella giornata di ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 35 (+1 rispetto al dato di ieri), quelli di degenza occupati scendono a 633 dai 658 di ieri (-25). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 4.733 di cui: Positivi all’antigenico: 4.251 Positivi al molecolare: 482 Test: 27.011 di cui: Antigenici: 19.846 Molecolari: 7.165 Deceduti: 5 (*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 4733 i positivi del giorno alinsu 27011 test effettuati per undipari al 17,52%, in salita di un punto percentuale rispetto a ieri. Cinque i deceduti nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti ulteriori 4precedenti ma registrati solo nella giornata di ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 35 (+1 rispetto al dato di ieri), quelli di degenza occupati scendono a 633 dai 658 di ieri (-25). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 4.733 di cui: Positivi all’antigenico: 4.251 Positivi al molecolare: 482 Test: 27.011 di cui: Antigenici: 19.846 Molecolari: 7.165 Deceduti: 5 (*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti ...

