Cina | aereo esce fuori pista in fase decollo e si incendia | 40 feriti

(Adnkronos) – Un aereo con a bordo 113 passeggeri e nove membri dell'equipaggio è uscito fuori pista in fase di decollo e ha preso fuoco. Oltre 40 persone hanno riportato ferite lievi nell'incidente avvenuto all'aeroporto di Chongqing, nella regione autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, dopo che tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio del volo sono stati evacuati dal velivolo della Tibet Airlines. L'articolo proviene da Italia Sera.

