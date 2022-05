Brave and Beautiful anticipazioni 20 maggio 2022, Cesur in trappola (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 20 maggio 2022 vedrete che Riza, dopo aver ricattato Tahsin, contatta Cesur fingendo di essere Salih e dando all’ Alemdaroglu un appuntamento proprio nel luogo dov’è morto suo padre Hasan. Cesur pensa che Salih voglia confessare quello che è accaduto a sua madre Fugen e si convince ancora di più che dietro ci sia Tahsin. Mentre l’Alemdaroglu si reca nel posto stabilito, Riza fa una telefonata anonima alla polizia a discapito del giovane. Sul sito Mediaset Infinity potrete trovare videoanticipazioni che riguardano i prossimi episodi. Isola dei Famosi, malore per Guendalina: la Tavassi lascia la playa Si allunga la lista dei naufraghi ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella puntata diandin onda venerdì 20vedrete che Riza, dopo aver ricattato Tahsin, contattafingendo di essere Salih e dando all’ Alemdaroglu un appuntamento proprio nel luogo dov’è morto suo padre Hasan.pensa che Salih voglia confessare quello che è accaduto a sua madre Fugen e si convince ancora di più che dietro ci sia Tahsin. Mentre l’Alemdaroglu si reca nel posto stabilito, Riza fa una telefonata anonima alla polizia a discapito del giovane. Sul sito Mediaset Infinity potrete trovare videoche riguardano i prossimi episodi. Isola dei Famosi, malore per Guendalina: la Tavassi lascia la playa Si allunga la lista dei naufraghi ...

Advertising

redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #13maggio - curefran : @polteagayst ESATTO KANXKSNXIDI cioè sono state brave ma le sun and moon sembravano praticamente un gruppo che è se… - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful: dramma Cesur, malore per una delle protagoniste - infoitcultura : Brave and beautiful si allunga da lunedì 16 maggio! - redazionetvsoap : Novità dalla prossima settimana #braveandbeautiful -