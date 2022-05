Bonaventura | “Firenze è una città che dà la possibilità di vivere una vita che piace a me Con la qualificazione il nostro futuro…”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 12 maggio 2022) Giacomo, centrocampista della Fiorentina, ha commentato l’ultima gara contro la Roma e ha parlato di tanti temi (anche personali) ai canali ufficiali del club viola. Il centrocampista, in questa stagione, è stato un punto di riferimento per Italiano, anche dal punto di vista realizzativo: infatti è andato in gol ben quattro volte. Ecco quanto dichiarato dal giocatore. Com’è stato tornare al gol? “Emozionante, era da molto che non segnavo e ci tenevo: è sempre bello aiutare la squadra”. Il Franchi vi dà sempre la spinta in più, com’è? “Già mi ricordavo prima di venire a giocare qui che lo stadio era molto caldo. Quando lo vivi da giocatore lo capisci ancora meglio. Mi ha colpito che i tifosi sostengano anche chi gioca meno o chi non attraversa un periodo positivo. Chiaramente se ottieni anche i risultati l’entusiasmo aumenta, ma penso che possiamo fare ...