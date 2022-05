Bergamo | annega la compagna ma non vuole andare in carcere E i legali trovano il modo per accontentarlo

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovi risvolti sul caso di Fara Gera d’Adda. La procura ha richiesto una perizia psichiatrica per Carlo Fumagalli, accusato di aver ucciso la moglie Romina Vento. La Procura diha chiesto una perizia psichiatrica per il 49enne Carlo Fumagalli, incon l’accusa di aver ucciso volontariamente lo scorso 19 aprile la convivente, la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

BergamoNews.it

C'è qualcosa di anomalo anche nel viaggio dei russi aper combattere il Covid "Un altro ... Il carbone inquina, le pale eoliche deturpano il territorio e alla fine unodentro un mare di ...La procura diha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. Con l’auto nell’Adda, annega la convivente: chiesta la consulenza psichiatrica per Carlo Fumagalli Per Carlo Fumagalli, l’uomo che ha confessato di aver annegato la compagna Romina Vento, è stata richiesta una consulenza psichiatrica ...Bergamo - Donna annegata a Fara Gera d'Adda: in campo gli specialisti per una perizia psichiatrica sul presunto killer. Il pm di Bergamo Carmen Santoro ha conferito stamattina, martedì 19 maggio, un i ...