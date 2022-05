Autismo | Casellati apre a Milano primo In&Aut Festival

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sarà la Presidente del Senato Maria Elisabetta Albertia inaugurare la prima edizione di IN&AUT, l’evento finalizzato a sensibilizzare il grande pubblico e i media rispetto al tema dell’assistenza e dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, che si terrà adal 13 al 15 maggio alla Fabbrica del Vapore. La Presidente– confermando la sensibilità e l’impegno più volte dimostrato nei confronti del mondo delle “fragilità” – ha comunicato di voler essere presente venerdì 13 maggio alle ore 12 aalla Fabbrica del Vapore per aprire i lavori del. In&Autsi articolerà in seguito su tre giorni di dibattiti scientifici e di confronti con ...

