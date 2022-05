Attacco hacker russi all’Italia, ecco i siti coinvolti (Di giovedì 12 maggio 2022) Attacco hacker russi all’Italia. Tra i siti coinvolti anche quelli di istituzioni importanti come Senato, Difesa e Iss Intorno alle 19 di ieri, mercoledì 11 maggio, si è registrato un Attacco hacker ad alcuni siti istituzionali italiani. Ad essere stati colpiti sono stati i siti di Senato e Difesa, Iss, Scuola alti studi di Lucca, Banca Compass, Infomedix, Imtlucca, e l’Aci. A rivendicare l’Attacco è stato un collettivo di hacker filorusso chiamato Killnet. Da quello che si apprende, le strutture informatiche non hanno subito danni, ma sono state rese inaccessibili per circa un’ora. Intorno alle 20:00 era nuovamente possibile accedere ai siti colpiti. Dall’Iss è ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 12 maggio 2022). Tra ianche quelli di istituzioni importanti come Senato, Difesa e Iss Intorno alle 19 di ieri, mercoledì 11 maggio, si è registrato unad alcuniistituzionali italiani. Ad essere stati colpiti sono stati idi Senato e Difesa, Iss, Scuola alti studi di Lucca, Banca Compass, Infomedix, Imtlucca, e l’Aci. A rivendicare l’è stato un collettivo difilorusso chiamato Killnet. Da quello che si apprende, le strutture informatiche non hanno subito danni, ma sono state rese inaccessibili per circa un’ora. Intorno alle 20:00 era nuovamente possibile accedere aicolpiti. Dall’Iss è ...

