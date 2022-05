Alpini, sono oltre 500 le segnalazioni di molestie. Non Una Di Meno: 'Raccogliamo materiale per una causa legale' (Di giovedì 12 maggio 2022) Le molestie avvenute durante l'adunata degli Alpini a Rimini continuano a tenere banco nel dibattito di questi giorni, al momento sono oltre 160 i racconti e le testimonianze dirette di quanto ... Leggi su globalist (Di giovedì 12 maggio 2022) Leavvenute durante l'adunata deglia Rimini continuano a tenere banco nel dibattito di questi giorni, al momento160 i racconti e le testimonianze dirette di quanto ...

Advertising

elio_vito : Sono un uomo, sono di destra ed ho presentato un'interrogazione per i gravi episodi di molestie verificatisi durant… - stanzaselvaggia : Visto che su abusi e molestie come sempre vedo un abuso di MA, gli alpini non sono certo tutti molestatori MA in tu… - Agenzia_Ansa : Sono state oltre 500 le segnalazioni di molestie sulle donne durante l'Adunata Nazionale degli Alpini, a Rimini. Lo… - Zetaricordi : RT @Zetaricordi: Con le molestie alle donne di un gruppetto di nordafricani a Capodanno #Salvini e #Meloni ci sono andati avanti un mese or… - Gladys82012839 : @albace_a @laura_ceruti @ninabecks1 Infatti mi sono veramente incazzata per la generalizzazione, quando penso che i… -