Allegri, squalifica di una giornata e 10 mila euro di multa (Di giovedì 12 maggio 2022) Il giudice sportivo ferma Allegri per una giornata dopo la sua espulsione in finale di Coppa Italia e lo multa per 10 mila euro Il giudice sportivo ha squalificato Allegri per una giornata e commutato una multa di 10 mila euro per il cartellino rosso ricevuto ieri dall’allenatore della Juventus. Di seguito il comunicato: «squalifica per una giornata effettiva di gara, ammonizione (prima sanzione) ed ammenda di 10.000 euro ad Allegri Massimiliano (Juventus) per avere, al 14° del primo tempo supplementare, allontanatosi dalla propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Il giudice sportivo fermaper unadopo la sua espulsione in finale di Coppa Italia e loper 10Il giudice sportivo hatoper unae commutato unadi 10per il cartellino rosso ricevuto ieri dall’allenatore della Juventus. Di seguito il comunicato: «per unaeffettiva di gara, ammonizione (prima sanzione) ed ammenda di 10.000adMassimiliano (Juventus) per avere, al 14° del primo tempo supplementare, allontanatosi dalla propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento ...

