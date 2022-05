Adani: “Per me è un errore non rinnovare il contratto a Dybala” (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel corso della trasmissione su Twitch della Bobo TV, l’ex. difensore Daniele Adani si è espresso sulla scelta della Juventus di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala. “La Juventus perde tanto senza Dybala, per me è un errore non rinnovargli il contratto. Non condivido questa scelta”. Adani ha poi aggiunto: “I bianconeri nella loro storia hanno sempre avuto grandi numeri 10: da Sivori a Platini fino a Baggio e Del Piero. Oggi hanno scelto di privarsi di Dybala e non sarà certo facile sostituirlo in estate” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel corso della trasmissione su Twitch della Bobo TV, l’ex. difensore Danielesi è espresso sulla scelta della Juventus di nonila Paulo. “La Juventus perde tanto senza, per me è unnon rinnovargli il. Non condivido questa scelta”.ha poi aggiunto: “I bianconeri nella loro storia hanno sempre avuto grandi numeri 10: da Sivori a Platini fino a Baggio e Del Piero. Oggi hanno scelto di privarsi die non sarà certo facile sostituirlo in estate” SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Adani: “Per me è un errore non rinnovare il contratto a #Dybala' - cirociarlone1 : @gianninastar14 @Linerazzurra Adani per dire la verità ha perso il posto…… - mipiaccionoikb : Adani per due giorni di fila non ha spammato 'ma a livello di servilismo come siamo messi?', the end is near - GliStessiChe : RT @Walrus1715: Ma quelli che danno del fallito a #Zeman per non aver vinto 'nulla' in carriera sono gli stessi che ergono a sommo profeta… - Walrus1715 : Ma quelli che danno del fallito a #Zeman per non aver vinto 'nulla' in carriera sono gli stessi che ergono a sommo… -