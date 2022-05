A Cristina D’Avena non manca un figlio ma ha qualche problemino di coppia (Di giovedì 12 maggio 2022) Un paio di anni fa Cristina D’Avena iniziava a pensare che la mancanza di un figlio forse potesse procurarle dei rimpianti. Al Corriere della sera ha confidato che non è arrivato alcun rimpianto, che non ha mai desiderato diventare madre e che spera non arrivi mai il rimpianto, è l’unica cosa che teme. E’ il suo tanto amato lavoro che l’ha tenuta lontana dalla voglia di costruire una famiglia ma ammette che ogni tanto si chiede come sarebbe stata la sua via se fosse diventata mamma. Cristina D’Avena è sempre molto riservata, non parla mai del suo fidanzato e anche questa volta chiede di non nominarlo, di non dire il suo nome perché hanno qualche problemino. La coppia quindi sta attraversando un momento difficile, forse hanno litigato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022) Un paio di anni fainiziava a pensare che lanza di unforse potesse procurarle dei rimpianti. Al Corriere della sera ha confidato che non è arrivato alcun rimpianto, che non ha mai desiderato diventare madre e che spera non arrivi mai il rimpianto, è l’unica cosa che teme. E’ il suo tanto amato lavoro che l’ha tenuta lontana dalla voglia di costruire una famiglia ma ammette che ogni tanto si chiede come sarebbe stata la sua via se fosse diventata mamma.è sempre molto riservata, non parla mai del suo fidanzato e anche questa volta chiede di non nominarlo, di non dire il suo nome perché hanno. Laquindi sta attraversando un momento difficile, forse hanno litigato ...

