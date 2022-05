Una donna travolta e uccisa a Palermo, tre persone ferite in un incidente (Di mercoledì 11 maggio 2022) Loretta Russo, 60 anni, è deceduta dopo essere stata investita in via Titone, nella zona di Corso Calatafimi alta. Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era appena uscita dagli uffici dell’Inail. (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 11 maggio 2022) Loretta Russo, 60 anni, è deceduta dopo essere stata investita in via Titone, nella zona di Corso Calatafimi alta. Altre tresono rimastee trasportate in ospedale. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio a. Secondo le prime ricostruzioni, laera appena uscita dagli uffici dell’Inail. (Monrealelive.it)

