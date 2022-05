Ultime Notizie – Covid, lo studio sui pazienti con asma grave (Di mercoledì 11 maggio 2022) I pazienti con asma grave hanno un maggior rischio di finire in terapia intensiva o di morire a causa di Covid-19, se precedentemente ricoverati per questa malattia respiratoria. Lo spiega uno studio scozzese pubblicato su ‘Lancet Respiratory Medicine’, riportato in un articolo pubblicato su Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Lo studio di coorte nazionale – si legge nell’approfondimento – è stato condotto su adulti in Scozia, di età pari o superiore ai 18 anni, per un totale di 4.421663 pazienti inclusi nell’Eave II (Early Pandemic Evaluation and Enhanced Surveillance of Covid-19), una piattaforma di sorveglianza di Covid in tutta la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Iconhanno un maggior rischio di finire in terapia intensiva o di morire a causa di-19, se precedentemente ricoverati per questa malattia respiratoria. Lo spiega unoscozzese pubblicato su ‘Lancet Respiratory Medicine’, riportato in un articolo pubblicato su Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Lodi coorte nazionale – si legge nell’approfondimento – è stato condotto su adulti in Scozia, di età pari o superiore ai 18 anni, per un totale di 4.421663inclusi nell’Eave II (Early Pandemic Evaluation and Enhanced Surveillance of-19), una piattaforma di sorveglianza diin tutta la ...

