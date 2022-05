Stefano De Martino torna a condurre un nuovo programma: ecco con chi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stefano De Martino torna in Rai per condurre un nuovo programma. Si tratta di uno show musicale. ecco chi sarà la sua partner alla conduzione Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, Bar Stella, la Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro e presto anche un nuovo programma per Stefano De Martino in Rai. Con lui un’amica e collega: Andrea Delogu. Il programma sarà uno show musicale che andrà in onda questa estate. La notizia è stata lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia: “In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. Alla conduzione il duo “prezzemolino” Stefano De Martino e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)Dein Rai perun. Si tratta di uno show musicale.chi sarà la sua partner alla conduzione Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, Bar Stella, la Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro e presto anche unperDein Rai. Con lui un’amica e collega: Andrea Delogu. Ilsarà uno show musicale che andrà in onda questa estate. La notizia è stata lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia: “In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. Alla conduzione il duo “prezzemolino”Dee ...

