Startup, il Mit approda a Venezia: caccia aperta a nuove idee per la città (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Arriva in Italia il prestigioso Mit di Boston che dal 28 maggio sarà a Venezia per selezionare idee di imprese innovative dedicate alla città simbolo. Il programma di selezione parte dal 28 maggio, punta a individuare 10 Startup e si chiama MitdesignX Venice. La 'Call for Ideas' è stata ideata dal Mit con SerenDpt, la società benefit ed incubatore del Comune di Venezia con sede alla Giudecca, presso la ex-Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. MitdesignX è un programma del Mit di Boston dedicato all'innovazione del design ed alla imprenditorialità e la sua edizione Veneziana è una open call destinata a studenti, giovani imprenditori e sviluppatori in grado di immaginare nuovi scenari per la Venezia del futuro. La prima fase del progetto prevede 2 incontri ...

