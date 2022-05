(Di mercoledì 11 maggio 2022) La conduttrice, storico volto di Non è la Rai, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato della patologia di cui soffre e che le impedisce di riconoscere i volti delle persone, anche quelle conosciute da tempo. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : “Soffro di prosopagnosia”: cosa è il disturbo di Enrica Bonaccorti - zazoomblog : “Soffro di prosopagnosia”: cosa è il disturbo di Enrica Bonaccorti - #“Soffro #prosopagnosia”: #disturbo -

Di cosa soffre Enrica Bonaccorti Ne ha parlato al Corriere della Sera ricordando anche il compagno morto a ...Ha raccontato: 'Mai avuto frequentazioni importanti, non vado nei salotti, anche perche non riconosco le persone: condivido con Brad Pitt la. A un evento Fininvest chiacchieravo con un ...E’ al Corriere della Sera che Enrica Bonaccorti si racconta e cita il disturbo di cui soffre, lo stesso di Brad Pitt: la prosopagnosia. Racconta degli amori, di quelli che non dimentica e quelli a cui ...Enrica Bonaccorti, al Corriere della Sera, ha parlato ancora del disturbo di cui soffre, la prosopagnosia, patologia che ha anche Brad Pitt.