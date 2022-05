Si infiamma la situazione in Cisgiordania | morta una giornalista di Al Jazeera

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Unadi Alè rimasta uccisa nelle scorse ore all’interno del campo profughi di Jenin. Si chiamava Shireen Abu Akleh ed era nata a Gerusalemme nel 1971. Nei territori palestinesi e nel mondo mediatico mediorientale era molto nota in quanto inviata veterana dei campi di battaglia non in Palestina e non solo. Cresciuta InsideOver.

Advertising

Fanpage.it

L'Ucraina e la guerra che la, al centro del dialogo. E nel cuore del dibattito anche la ... nell'incontro di ieri, hanno sottolineato l'urgenza di un intervento su questadi stallo.L'affare dei conventi siFu la questione dei conventi a diventare, poco sorprendentemente, ... Nel 1841 la Dieta federale cercò di capovolgere la. E qui si infiammò lo scontro ... Il Generale Bertolini sul discorso del 9 maggio di Putin: “Toni pacati per non infiammare la situazione” La lotta per la salvezza s’infiamma e una delle dirette interessate a non retrocedere potrebbe persino salvarsi senza scendere in campo. Si parla del club blucerchiato della Sampdoria. La squadra di ...Le porteste in Sri Lanka non si placano: A colombo, capitale del paese, manifestanti hanno appiccato incendi nelle abitazioni dei politici ...