Roma, devastante incendio in un appartamento: 3 persone intossicate, evacuata una palazzinaa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Brusco risveglio nella mattinata di oggi, 11 maggio, poco prima delle ore 07:00, per gli abitanti di un appartamento di via Val Savio, al civico 8. Un grosso incendio è scoppiato, per cause ancora da appurare, nella camera da letto dell’abitazione, posta al seminterrato della palazzina di sette piani. incendio partito dalla camera da letto A seguito dell’incendio, le tre persone che vivono nella casa sono rimaste intossicate. Sul posto sono intervenute le Squadre VVF 1/A e 6/A, dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autoscala e il TA/6. Presenti anche i sanitari del 118 con tre ambulanze, per portare le persone che avevano inalato il fumo al pronto soccorso per le cure del caso. L’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale. Sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Brusco risveglio nella mattinata di oggi, 11 maggio, poco prima delle ore 07:00, per gli abitanti di undi via Val Savio, al civico 8. Un grossoè scoppiato, per cause ancora da appurare, nella camera da letto dell’abitazione, posta al seminterrato della palazzina di sette piani.partito dalla camera da letto A seguito dell’, le treche vivono nella casa sono rimaste. Sul posto sono intervenute le Squadre VVF 1/A e 6/A, dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autoscala e il TA/6. Presenti anche i sanitari del 118 con tre ambulanze, per portare leche avevano inalato il fumo al pronto soccorso per le cure del caso. L’intera palazzina è statain via precauzionale. Sono ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, devastante incendio in un appartamento: 3 persone intossicate, evacuata una palazzinaa - hotmail_roma : RT @AE_Italia: Non si può più ignorare il devastante impatto climatico della carne: la produzione alimentare genera il 26% delle emissioni… - CateniAndrea : @elliott_il @Maicuntent1986 @Theo90191 @_talebanikov @p__antonio Ragazzi era devastante e con classe cristallina. R… - StanzaVxS : @mvcalcio Complimenti. Bella partita, con Leao devastante. Tra l'altro Leao lo voleva la Roma. Ma perché non l'avet… - DCorbetta : @LFacciato @NATO Rimarrai deluso ma penso che #DraghiRiferiscaInParlamento sarà sempre più raro . Prima di negoziar… -