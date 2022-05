Prima che mi sfugga

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 maggio 2022) "Ho pensato a quello che mi hai proposto l’altro giorno e mi piacerebbe che mi portassi lontano da qui, in un bel posto con la vista sulla città. Guarderemo le luci e fumeremo, e poi dormiremo da qualche parte. Tu veglierai sul mio sonno e la mattina dopo ce ne andremo in giro senza meta finché il mio dolore non si consumerà e ritroverò il gusto per la vita. Ti sembra fattibile?”. E’ sera tardi quando Anne Pauly, guardando il suo viso sfatto riflesso sullo specchio dell’ascensore dell’ospedale si accorge per lavolta di essere la figlia del defunto. Suo padre Jean Pierre è morto e lei stringendogli la mano ha sperato di non dimenticare mai il suo odore. Il lutto ha i suoi riti e le sue incombenze, oltre al dolore c’è un funerale da organizzare per permettergli di riposare in pace, ci sono cassetti da svuotare. Per Anne e suo fratello, che diventando orfani ...