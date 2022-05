Petrolio: chiude in rialzo a New York a 105,71 dollari (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 5,96% a 105,71 dollari al barile. . 11 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilina New, dove le quotazioni salgono del 5,96% a 105,71al barile. . 11 maggio 2022

