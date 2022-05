Nettuno, Fratelli d’Italia passa all’opposizione: Barraco rassegna dimissioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nettuno. Ormai si tratta di un comunicato ufficiale ed irreversibile: Fratelli d’Italia ha da poco protocollato in modo definitivo il documento che annuncia il passaggio all’opposizione proprio nel Comune di Nettuno. Giuseppe Barraco si dimette Ma c’è di più: contestualmente al documento che ne sancisce il passaggio, anche il Presidente del consiglio comunale Giuseppe Barraco ha fatto un cambio brusco, presentando le sue dimissioni alla guida dell’assise. Leggi anche: Nettuno, cercasi 8 nuovi agenti di Polizia Locale: al via le candidature Una mossa politica La fine del suo percorso è stata coronata da un’unica semplice frase, senza troppi ghirigori retorici. Una mossa, di fatto, per mettere in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022). Ormai si tratta di un comunicato ufficiale ed irreversibile:ha da poco protocollato in modo definitivo il documento che annuncia ilggioproprio nel Comune di. Giuseppesi dimette Ma c’è di più: contestualmente al documento che ne sancisce ilggio, anche il Presidente del consiglio comunale Giuseppeha fatto un cambio brusco, presentando le suealla guida dell’assise. Leggi anche:, cercasi 8 nuovi agenti di Polizia Locale: al via le candidature Una mossa politica La fine del suo percorso è stata coronata da un’unica semplice frase, senza troppi ghirigori retorici. Una mossa, di fatto, per mettere in ...

