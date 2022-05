‘Ndrangheta, a Roma sequestro da 500mila a Pasquale Vitalone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una villa con giardino e una tavola calda con annessa tabaccheria, dal valore complessivo di 500.000 euro, sono state sequestrate questa mattina a Pasquale Vitalone, condannato nel 2021 per associazione mafiosa. Sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, a conclusione di indagini patrimoniali e bancarie, a eseguire il Decreto di sequestro dei beni nei confronti di Vitalone. Un nome noto per essere, secondo gli inquirenti, il capo-promotore di un’associazione criminale dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana. Droga che veniva riversata in grandi quantità sul mercato Romano, almeno fino all’anno scorso, quando l’indagine «Enclave» ha smantellato la fitta rete criminale, che secondo gli investigatori aveva contatti diretti con esponenti di primo piano della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una villa con giardino e una tavola calda con annessa tabaccheria, dal valore complessivo di 500.000 euro, sono state sequestrate questa mattina a, condannato nel 2021 per associazione mafiosa. Sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di, a conclusione di indagini patrimoniali e bancarie, a eseguire il Decreto didei beni nei confronti di. Un nome noto per essere, secondo gli inquirenti, il capo-promotore di un’associazione criminale dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana. Droga che veniva riversata in grandi quantità sul mercatono, almeno fino all’anno scorso, quando l’indagine «Enclave» ha smantellato la fitta rete criminale, che secondo gli investigatori aveva contatti diretti con esponenti di primo piano della ...

