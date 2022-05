LIVE Juve-Inter | le formazioni ufficiali | gioca D'Ambrosio | fuori Dumfries! Bernardeschi la spunta su Morata

Advertising

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??LIVE?? Verso #JuveInter, l'allenamento della vigilia ????? ?? - juventusfc : Entrate con noi ?? #JuveVenezia è LIVE su @DAZN_IT alle 12:30 ?? - junews24com : Nedved a Mediaset LIVE: le dichiarazioni prima di Juve Inter - - talhajri03 : RT @juventusfc: ??LIVE?? Verso #JuveInter, l'allenamento della vigilia ????? ?? -

Il fischio di inizio di- Inter è fissato per le 21. La partita sarà vibile in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e instreaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dalle ore 19.45 ...Vedremo quali saranno le scelte di Allegri per la partita, si dovrebbe vedere in campo unaspregiudicata e all'attacco.Dimarco, 88 Caicedo, 95 A. Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi Segui Juventus-Inter su Inter-News.it, attraverso l’app (scaricala gratuitamente!) e tutti i canali social (seguici ovunque!). Il LIVE ...20:00 - FORMAZIONI UFFICIALI - Stadio Olimpico di Roma, è la finale di Coppa Italia. Alle 21:00 l'Inter affronta la Juventus nell'ultimo atto della coppa nazionale. Di seguito le formazioni con le sce ...