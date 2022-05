Ligue 1 2021/2022: Nantes vince in casa, Rennes battuto 2-1 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Nantes batte 2-1 il Rennes nella sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. Sul campo dello Stade de la Beaujoire di Nantes, la formazione ospite sblocca il punteggio al 32? con Flavien Tait che spinge in rete il cioccolatino ricevuto da Benjamin Bourigeaud. I padroni di casa però rispondono con il gol di Kalifa Coulibaly (45?) che manda le squadre negli spogliatoio sull’1-1. Nella ripresa ci pensa Nicolas Pallois a siglare la rete che vale la vittoria (71?). Sconfitta pesante per il Rennes, che rimane a quota 62 punti al quinto posto e non riesce a salire in ottica Europa. Il Nantes invece sale a quota 54 punti e rimane al nono posto della classifica. Nell’altra sfida della serata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilbatte 2-1 ilnella sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di. Sul campo dello Stade de la Beaujoire di, la formazione ospite sblocca il punteggio al 32? con Flavien Tait che spinge in rete il cioccolatino ricevuto da Benjamin Bourigeaud. I padroni diperò rispondono con il gol di Kalifa Coulibaly (45?) che manda le squadre negli spogliatoio sull’1-1. Nella ripresa ci pensa Nicolas Pallois a siglare la rete che vale la vittoria (71?). Sconfitta pesante per il, che rimane a quota 62 punti al quinto posto e non riesce a salire in ottica Europa. Ilinvece sale a quota 54 punti e rimane al nono posto della classifica. Nell’altra sfida della serata ...

