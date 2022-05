Lapo Elkann sta con la Roma: 'Anticipate la partita contro il Torino' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma - Un gesto di sportività apprezzato dai tifosi della Roma. Lapo Elkann infatti si è detto favorevole ad anticipare la partita della Roma contro il Torino nell'ultima giornata di campionato. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 11 maggio 2022)- Un gesto di sportività apprezzato dai tifosi dellainfatti si è detto favorevole ad anticipare ladellailnell'ultima giornata di campionato. Il ...

Advertising

infoitsport : Lapo Elkann si schiera con i tifosi giallorossi: “Anticipate la Roma” - filippoASR1927 : RT @Mzucchiatti95: Siete nel 2018 e arriva uno dal futuro che vi dice: “Lapo Elkann si schiererà al fianco della Roma per permettere ai gi… - matvisions : lapo elkann per favore basta promuovere il tuo account - CavourCorzani : RT @HouseofASRoma: Lapo Elkann che chiede l’anticipo di Torino-Roma Laziali che vanno a spasso con gli interisti Direi che è arrivato il m… - krudotw : @Mzucchiatti95 * “Lapo Elkann si schiererà al fianco della Roma per permettere ai giallorossi di Josè Mourinho di a… -