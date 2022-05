La mossa inaspettata di Draghi e Biden | tetto al prezzo del gas e cartello di compratori

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Sebastiano Barisoni, vice-direttore di Radio 24, è ospite dell'edizione dell'11 maggio di Stasera Italia, talk show serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Barisoni analizza le conseguenze per la crisi dell'energia dopo l'incontro tra Marioe Joealla Casa Bianca: “ha parlato molto e ha detto cheè d'accordo con lui nel mettere unaldel gas e a due ipotesi, o a creare undio a spingere i paesi produttori di petrolio ad aumentare la produzione. Il ragionamento è semplice, noi come Europa compriamo 155 miliardi di metri cubi di gas l'anno, se ci mettiamo insieme abbiamo un potere contrattuale diverso e tagliamo le gambe a questa speculazione che continua a portare il gas a ...

