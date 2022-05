Jessie Buckley e Riz Ahmed protagonisti del film Fingernails (Di mercoledì 11 maggio 2022) Saranno Jessie Buckley e Riz Ahmed i protagonisti del film Fingernails, diretto dal regista Christos Nikou . Jessie Buckley e Riz Ahmed saranno i protagonisti di Fingernails, il film che segna l'esordio alla regia di un progetto in lingua inglese di Christos Nikou. Il progetto verrà prodotto da filmNation e sarà presentato al Mercato di Cannes la prossima settimana. Fingernails è stato scritto da Christos Nikouu in collaborazione con Sam Steiner e Stavros Raptis, co-autore di Apples. Jessie Buckley sembra abbia sostituito nel cast del film Carey Mulligan, inizialmente indicata come potenziale ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sarannoe Rizdel, diretto dal regista Christos Nikou .e Rizsaranno idi, ilche segna l'esordio alla regia di un progetto in lingua inglese di Christos Nikou. Il progetto verrà prodotto daNation e sarà presentato al Mercato di Cannes la prossima settimana.è stato scritto da Christos Nikouu in collaborazione con Sam Steiner e Stavros Raptis, co-autore di Apples.sembra abbia sostituito nel cast delCarey Mulligan, inizialmente indicata come potenziale ...

Advertising

heroedelolimpo : ¿sci-fi romance + Jessie Buckley? esta es para mi. - TataChips86 : Condividi Jessie Buckley e Riz Ahmed insieme e li ritroviamo in un film insieme...?????? - TataChips86 : Jessie Buckley e Riz Ahmed in un film insieme ????????. SE AVETE SENTITO SONO STATA IO. - ayellowlamp : JESSIE BUCKLEY E RIZ AHMED QUESTO È IL MIO JOKER QUESTO È UN FILM SOLO PER GIADA - ayellowlamp : jessie buckley fotografata da juergen teller è giadafobia, afobia, lesbofobia etc -