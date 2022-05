Hong Kong, arrestato il cardinale Joseph Zen per "collusione con forze straniere": con lui anche due attiviste (Di mercoledì 11 maggio 2022) I tre hanno supportato finanziariamente chi ha aderito alle proteste antigovernative esplose nel 2019. Si tratta di uno dei reati contemplati nella contestata legge sulla sicurezza nazionale imposta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 11 maggio 2022) I tre hanno supportato finanziariamente chi ha aderito alle proteste antigovernative esplose nel 2019. Si tratta di uno dei reati contemplati nella contestata legge sulla sicurezza nazionale imposta ...

