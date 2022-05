Golf | PGA Tour | Molinari all’AT&T Byron Nelson in Texas

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto a McKinney, in, dove dal 12 al 15 maggio è in programma l’AT&T, evento del PGAche precede il PGA Championship (secondo Major maschile del 2022). Presente anche Francesco, che nelle otto gare fin qui giocate nel 2022 ha ottenuto come miglior risultato un sesto posto al The American Express. L’uomo più atteso sarà Scottie Scheffler, che avrà tra i principali avversari da battere i connazionali Justin Thomas, Jordan Spieth, Sam Burns, Dustin Johnson e Xander Schauffele. L’evento metterà in palio 9.100.000 dollari e, a difendere il titolo, sarà il sudcoreano Kyoung-Hoon Lee. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Golf, #PgaTour contro la Superlega araba: negati i via libera agli iscritti - Giornaleditalia : #italpresssport Golf: Pga Tour. Homa vince il Wells Fargo, F.Molinari fuori al taglio - GiornaleLORA : GOLF PGA Tour: Homa vince il Wells Fargo, F. Molinari fuori al taglio - CatelliRossella : PGA Tour; lo sfogo di Garcia,'voglio lasciare il circuito' - ANSA Golf - - Ansa_Piemonte : Golf: Molinari delude ancora, è fuori dal Wells Fargo. PGA Tour, negli Usa in testa c'è sempre l'australiano Day… -

Corriere dello Sport

La settimana prossima si rigioca ila Tulsa in Oklahoma e lui, che è campione in carica, si è iscritto, ma nessuno può giurare sulla sua presenza. Perché Phil è sparito, inghiottito da un mistero....(con i restanti 'Major' della stagione in corso:Championship a maggio, US Open a giugno e The Open Championship a luglio), pallanuoto (Final Eight di LEN Champions League da Belgrado dal 2 ... Golf, Pga Championship: presenti anche Woods e Mickelson Tutto pronto a McKinney, in Texas, dove dal 12 al 15 maggio è in programma l’AT&T Byron Nelson, evento del PGA Tour che precede il PGA Championship (secondo Major maschile del 2022). Presente anche ...Golf, il PGA Tour contro la Superlega araba: negati il via libera agli iscritti. Norman: "Vogliamo cambiare il volto di questo sport" ...