Gaetano: “Mi ispiro ad Hamsik, grandissimo giocatore'' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gaetano: “Mi ispiro ad Hamsik e sogno di giocare nel Napoli” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gianluca Gaetano. Queste le sue parole: “Nella seconda parte di stagione ho giocato molto di più come mediano, quello che facevo a Napoli. Nella prima parte più come trequartista. -afferma Gaetano - Il mio ruolo naturale è a centrocampo, preferirei fare la mezz’ala. Io sicuramente andrò in ritiro con gli azzurri, ma il mio sogno è quello di giocare con il Napoli. Domenica potrei essere allo stadio per salutare Insigne. -prosegue Gaetano - La sua carriera è stata importante, per arrivare ai suoi livelli bisogna lavorare e dimostrare sul campo. Molti ragazzi si sono congratulati con me, anche il capitano Insigne. Nella Primavera ho giocato più ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022): “Miade sogno di giocare nel Napoli” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gianluca. Queste le sue parole: “Nella seconda parte di stagione ho giocato molto di più come mediano, quello che facevo a Napoli. Nella prima parte più come trequartista. -afferma- Il mio ruolo naturale è a centrocampo, preferirei fare la mezz’ala. Io sicuramente andrò in ritiro con gli azzurri, ma il mio sogno è quello di giocare con il Napoli. Domenica potrei essere allo stadio per salutare Insigne. -prosegue- La sua carriera è stata importante, per arrivare ai suoi livelli bisogna lavorare e dimostrare sul campo. Molti ragazzi si sono congratulati con me, anche il capitano Insigne. Nella Primavera ho giocato più ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Gaetano: 'Mi ispiro ad Hamsik e il mio sogno è quello di giocare nel Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Gaetano: 'Mi ispiro ad Hamsik e il mio sogno è quello di giocare nel Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Gaetano: 'Mi ispiro ad Hamsik e il mio sogno è quello di giocare nel Napoli' - apetrazzuolo : ON AIR - Gaetano: 'Mi ispiro ad Hamsik e il mio sogno è quello di giocare nel Napoli' - napolimagazine : ON AIR - Gaetano: 'Mi ispiro ad Hamsik e il mio sogno è quello di giocare nel Napoli' -