F1 | Helmut Marko snobba Leclerc | “Red Bull e Ferrari sono alla pari | ma Verstappen è più forte”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Una sfida equilibrata.e Redle due protagoniste di questo Mondiale 2022 di F1, stando a quanto i primi cinque round hanno detto. Il computo complessivo sorrideRossa che, graziemaggior affidabilità, comanda nel classifica piloti con il monegasco Charlese nella classifica costruttori. Tuttavia,ha vinto le ultime due gare disputate a Imola e a Miami e si è molto avvicinatovetta della graduatoria (-19). Una grande rimonta dell’olandese, sostenuto da una RB18 che GP dopo GP ha saputo crescere grazie agli aggiornamenti introdotti. La Rossa, invece, ha dovuto prendere atto della forza dei rivali, pur nella consapevolezza di non aver modificato la monoposto come la RB18. Tuttavia, a detta del consulente ...

Advertising

zazoomblog : F1 Helmut Marko: “Verstappen più forte di Leclerc. E’ questa la differenza tra Red Bull e Ferrari” - #Helmut… - OA_Sport : #F1 Helmut Marko loda Verstappen e affossa Leclerc: è l'olandese a fare la differenza, il monegasco sbaglia troppo - umbasdeez : @CiruzzoMerluzzo Helmut Marko sarebbe il perfetto dirigente della squadra nerazzurra - DR3CL16 : RT @tbzpops: ma perchè helmut marko parla ancora, io quanto ancora devo sopportare sono piena - leclercx_ : RT @tbzpops: ma perchè helmut marko parla ancora, io quanto ancora devo sopportare sono piena -

Al termine del Gran Premio di Miamiè volato in direzione Sakura in Giappone , il quartier generale della Honda. Red Bull non ha ancora deciso se introdurrà a Miami la power unit '2'.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport al termine del Gran Premio di Miamisi è imbarcato su un aereo con destinazione Sakura, ovvero il quartier ...Una sfida equilibrata. Ferrari e Red Bull sono le due protagoniste di questo Mondiale 2022 di F1, stando a quanto i primi cinque round hanno detto. Il computo complessivo sorride alla Rossa che, grazi ...Il consulente della Red Bull al termine del Gran Premio di Miami è volato direttamente in Giappone, destinazione HRC ...